Nela Boudová ukázala úplně nahý klín, o chvíli později měla důvod litovat

Dá se předpokládat, že když fotografii nahrála v noci, musela být v lehce podroušeném stavu. Střízlivá by ji přeci jen okolí neukázala. „90 % příznivců, 10 % lidí polemizující o vkusu té fotky. Je to mé punkové vyjádření občanské nespokojenosti, nejen s rouškami,“ prozradila Nela.

„Roušky ano, ale v obchodech a veřejné dopravě. Prosím čtete si statistiky úmrtí z minulých let, hledejme si informace a nebuďme jako stádo ovcí,“ ponouká veřejnost Nela, která se nebojí dát najevo svůj názor, a to ať to stojí, co to stojí.