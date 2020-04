Nelu Slovákovou už nechápe ani její kamarádka Eva Decastelo! Měla by se omluvit!

Eva Decastelo už nevydržela mlčet a ke kauze své kamarádky Nely Slovákové se konečně vyjádřila! V rozhovoru pro Idnes.cz moderátorka přiznala, že ani ona podnikání rodačky z Brna příliš nechápe!

"Já osobně bych tímto směrem nešla. Ale já nežiji její život. Já se musím prát s tím, co dělám já sama. Nela má obchodní čich, vycítila příležitost, ale uchopila ji špatným směrem. Podle mě by bylo nejrozumnější udělat veřejnou omluvu. Říct, že to nezvládla, vrátit peníze a zároveň podpořit nějakou charitu," řekla Decastelo svůj názor a dodala, že ona sama roušky vyrábí zdarma!

"Všichni jsme dospělí a chováme se podle toho, jak cítíme, že bychom se měli chovat. Já kupuji materiály na roušky ze svých peněz, roušky rozvážím zadarmo. Nela je jiná, je obchodnice," okomentovala moderátorka situaci. Zda tento přešlap Slovákové nakonec Decastelo přejde a budou z nich opět "nejky," ukáže až čas. Vzhledem k dění posledních dní by se ale skutečně podnikatelka s rouškami měla zamyslet, zda by omluvou leccos nespravila! Necháme se překvapit…