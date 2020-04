Piráti topí Slovákovou! Trestní oznámení ji dostane na dno, byznys už nepokvete

Zdravotnictví - Zdravotnictví Lékař 33 000 Kč

Ostatní lékaři specialisté Lékař/lékařka. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 33000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Momentálně posilujeme tým na naší klinice ve Zlíně o, Lékaře (ž/m) - i absolventa, MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Zlín, CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE: Vyšetřování a kontroly pacientů v ambulanci, každodenní poradenská činnost, spolupráce s ostatními lékaři, optometristy a zdravotními sestrami, možnost zapojení do klinických studií, NAŠE PŘEDSTAVA O VÁS?, Máte vystudovanou VŠ studijního programu všeobecné lékařství, bez kterého se neobejdeme, splněný oftalmologický kmen či specializovaná způsobilost v oboru je pro Vás výhodou, uvítáme také znalost cizích jazyků, hlavně AJ či NJ, jelikož je hlavní odpovědností zdraví našich pacientů je nutná svědomitost a pečlivost, pacient je pro nás vždy na prvním místě, proto si velmi vážíme vysoké míry empatie a vstřícného přístupu, disponujete standardní počítačovou gramotností, CO PRO VÁS MÁME MY:, Práci pro zajímavou a prestižní značku na akreditované klinice pro celé specializační vzdělávání, jednosměnný provoz bez služeb s pracovní dobou dle úvazku, na kterém se dohodneme, odpovídající mzdu, která je rozšířena o pravidelné kvartální odměny, tým, který se podporuje a vychází si vstříc, plně hrazené členství v odborných oftalmologických společnostech a možnost aktivní účasti na odborných kongresech a seminářích, parkování v místě zaměstnání, čisté a reprezentativní prostředí oční kliniky, nikdy na to nebudete sami, protože budete mít k ruce odborníky na oftalmologii, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, systém benefitů, na kterém průběžně pracujeme, Výhody: stravenky, zvýhodněné mobilní tarify, slevy na zákroky a produkty kliniky, slevy v GEMINI oční optice, zaměstnanecké benefity. Pracoviště: Gemini oční klinika a.s. - zlín - příluky, U Gemini, ďż˝.p. 360, 760 01 Zlín 1. Informace: Bc. Marek Mach, .