Sestřenice Nely Slovákové: Sebrala mi dárek k narozeninám! Už pro ni nepracuji!

Ještě před pár dny měla Simona Berčáková na svém profilu fotografii ze svých narozenin, kde si nemohla vynachválit dárek od své milované sestřenky Nely Slovákové! Díky vlivné influencerce čekala Simonu augmentace neboli zvětšení poprsí.

Slováková se domluvila s klinikou, že jim udělá reklamu, a jelikož sama již silikony vlastní, operaci věnovala právě Simoně! Ta s nadšením dar přijala a těšila se na zákrok, kterého se ale nakonec díky provaleným pomluvám nedočkala!

"Po tom co jsem ukončila pracovní poměr mi bylo sděleno, že plastika je za tento čin zrušená. Dárek tím pádem neplatí a nevidím důvod, proč bych tady měla prezentovat něco, co není pravda. Dál se k tomu nechci vyjadřovat. Děkuji za pochopení," vysvětlila Berčáková, proč fotka s poukazem na nová prsa zmizela z jejího Instagramového profilu! Tady jou evidentně rodinné vztahy na bodu mrazu! Vtipné ovšem je, že sama Slováková před časem kritizovala svého ex partnera za to, že jí odebral po rozchodu luxusní vůz, jenž dostala jako narozeninový dar, a nyní sama udělala totéž vlastní rodině!

Slovákové za její chování ubylo během posledních dní více než pět tisíc sledujících a čísla se stále mění. Na rozdíl od toho profil Hlena Sleváková, na kterém se řeší údajně nekalé praktiky brněnské podnikatelky, má více než čtyřicet tisíc sledujících! Jak bude kauza pokračovat? Šíp pro Vás bude vše nadále sledovat!