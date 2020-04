Ewa Farna a její záhadná transformace: Zpěvačka se mění před očima!

Dlouhá volná sukně, volné triko a celý outfit překrytý obrovským barevným pláštěm. Takto se naposledy Ewa Farna ukázala na koncertu pro seniory Pod okny.

Vzhledem k outfitu se okamžitě nabízela otázka, zda náhodou není zpěvačka podruhé v radostném očekávání! Je ale možné, že kila navíc jsou pouze důsledkem dlouhé karantény a nedostatku pohybu.

Ewička je tajnůstkářka a tak těhotenství by stejně jako u prvního syna nejspíš co nejdéle tajila. Zda je tedy skutečně v tom, nebo pouze přestala řešit kila navíc, na to si ještě budeme muset pár měsíců počkat…