Předpověď slavného Nostradama: O koronaviru věděl už v roce 1555!

„Každému dojde, že Nostradamus věděl, co se bude dít. Nikdo by neměl být překvapený současnou situací. Planetu totiž můžeme ničit jen tak dlouho, dokud matka příroda neřekne dost,“ svěřila se Mackenzie. Většina jeho proroctví ohledně koronaviru byla zveřejněna v jeho díle The Prophecies of Nostradamus.

Věhlasný věštec věděl, že dojde v Londýně v roce 1666 k velkému požáru nebo předpověděl Hitlerovu diktaturu. Nutno však podotknout, že jeho předpovědi se musí dešifrovat. Obsahují velké množství jeho osobních odkazů. Nostradamova proroctví jsou psána jako krátké čtyřřadé básně.