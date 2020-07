Manžel Nicki Minaj je kvítko: S nožem znásilnil přítelkyni a zabil člověka

První zločin spáchal Kenneth Petty, když mu bylo pouhých patnáct let. Psal se rok 1995. Svoji tehdejší o rok starší přítelkyni brutálně znásilnil. K nedobrovolnému aktu ji měl donutit nožem. Následně mu byl přiřknut trest odnětí svobody 18-54 měsíců.

To mu ale zřejmě nestačilo. V roce 2006 totiž při přestřelce zastřelil člověka, a to zcela úmyslně. Ve vězení strávil ze stanovených deseti let sedm. Kromě toho spáchal velké množství dalších deliktů, ale znásilnění a vražda jsou bezesporu ty největší.

Kenneth ve svých patnácti znásilnil přítelkyni

Ani to Nicki Minaj neodradilo, aby si ho loni v říjnu vzala za muže. Vlnu nenávistných reakcí házela za hlavu. Do mnohonásobně trestaného kriminálníka se prostě zamilovala. Kennetha poznala už když jí bylo šestnáct let.

Byl to její první opravdový vztah. Tehdy ještě žila v Queensu a o rapových úspěších si mohla nechat zdát. Tehdy si Kenneth nechal říkat Zoo a je tak rád přezdíván do dnešních dnů. Po rozchodu se mnoho let neviděli a Nicki mezitím prožila několik románků se slavnými muži.