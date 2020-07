Nicki Minaj je těhotná: Otcem je sexuální násilník a vrah

Zahraniční média spekulovala, že je Nicki Minaj těhotná, ale nikdo to nevěděl jistě. Raperka to potvrdila až nedávno, když dala na Instagram sérii těhotenských fotek. „Woooow, to jako vážně. Gratuluji, královno,“ píší jí udivení fanoušci.

„Těhotenství. Láska. Manželství. Kolébka. Jsem šťastná a vděčná. Všem děkuji za přání a gratulace,“ napsala raperka k fotografiím. Miminko čeká se svým manželem Kennethem Pettym, který má na internetu poměrně velké množství vězeňských fotografií.

Nicki Minaj čeká v sedmatřiceti letech miminko

Však tam také strávil mnoho let. Ve vězení byl dokonce dvanáctkrát. Mezi jeho nejhorší zločin patří vražda. V roce 2002 totiž zabil muže při přestřelce a vysloužil si za to sedm let v chládku. Ještě předtím znásilnil šestnáctiletou dívku. Při zvrhlém činu jí držel nůž pod krkem.

„Když máte někoho, kdo je vaší spřízněnou duší a rozumí vám, cítíte se jako na vrcholu světa,“ řekla o manželovi v rozhovoru pro magazín People zaslepená Nicki Minaj, které svému muži bezmezně věří a myslí si, že se od základů změnil.