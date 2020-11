Válka Nikol Štíbrové a Martina Dejdara: Podivný byznys herec musel ukončit!

"Tento projekt vznikl na jaře v období první karantény. Přemýšlel jsem, jak si vzájemně pomoci. Jedna mnoha tisícům zájemců, kteří nám denně píší o nejrůznější videa a fotografie a osobnostem, které již mají půl roku obtížné živobytí. Uspořádal jsem anketu, které se zúčastnili tisíce lidí. Z té vyplynulo, že o takovou službu zájem mezi vámi je a nemáte problém za to zaplatit. Tak jsem se do toho pustil. Právníci, smlouvy, schůzky s osobnostmi, logo, název, web. Půl roku práce a také spousta investic. Nikdy nemohlo jít o žádný podvod, jelikož vždy musí nahrát konkrétní osobnost sama. To snad pochopí i primitiv," vysvětlil Martin Dejdar na svém Instagramu, jak Wish for you vůbec vznikl.

Herec pak dodal, že se rozhodl web stáhnout a rozdělanou práci ukončit! " Navíc přání celebrit měla plnit i charitativní cíle. Bohužel již k tomu nedojde. Pod neuvěřitelným tlakem urážek, pomluv, ponižování a zesměšňování nejen mě, ale i dalších osobností projektu zapojených, jsem se rozhodl projekt ukončit hned na začátku. Ne proto, že je to chyba, nebo že je projekt špatný. Jsem stále přesvědčen, že nápad je to dobrý. Ale v tak nenávistném prostředí nemám sílu nic vytvářet. Navíc, když lidé jako například Nikol Štíbrová a jí podobná stvoření mají tu odvahu mě i ostatní skutečné osobnosti, které desítky let tvrdě pracují, veřejně zostuzovat a urážet, nemá smysl se o něco snažit. Já si jen přeju, aby bylo na sociálních sítích méně nenávisti a zloby," vyjádřil se Dejdar nejen ke svému projektu, ale i slovům Štíbrové, která jeho byznys dle jeho slov veřejně zesměšnila!

Herečka mimo jiné poukázala na fakt, že na webu viselo několik celebrit, které o tom ani nevěděli, jedním z nich byl například Youtuber Kovy!