Velké změny u Nikol Štíbrové! Herečka otáčí svůj život naruby!

S novým partnerem se Nikol Štíbrová rozhodla, že si splní jeden ze svých snů a to výstavba domu! I když to není lehký úkol, dvojice se do toho vrhla po hlavě a důvodem je i neposedný potomek herečky!

Malý Mates je totiž dle slov Štíbrové hyperaktivní dítě a tak oplocená zahrádka bude to nejlepší, co nově stvořenou rodinku mohlo potkat! "Jo, mám hyperaktivní dítě. Na to nemusím mít odborný posudek, to vidím a slyším. Je plnej života, elánu, chuti objevovat, rozveselovat, sdílet…Vlastnost, která se mu v dospělosti bude hodit, ale u dětí z nějakého důvodu není žádoucí. Prostě neni. Mates neumí v klidu sedět ani minutu, když mluví, tak zpívá a křičí, když jde, tak rovnou běží," napsala nedávno Nikol všeříkající popisek.

Kromě nově vznikajícího bydlení se pustila herečka i do změn na sobě a na Instagramu odhalila svou zbrusu novou barvu vlasů!