Nošení roušek musí být vysvětleno: Adam Vojtěch u soudu jen tak neobstojí

Nejvyšší správní soud v úterý zrušil nařízení ministerstva zdravotnictví týkající se nošení ochranných pomůcek dýchacích cest ve vnitřních prostorách a hromadné dopravě. Úřad dostal několik dní na podání dostatečného vysvětlení, podle kterého je nutné respirátory či roušky zachovat. Podle právníka Ondřeje Dostála bude muset ministerstvo doložit vymahatelnost nošení roušek například u lidí, které považuje za bezinfekční.

Nařízení, dle kterého bylo nutné ve vnitřních prostorách a hromadné dopravě nosit ochranné pomůcky dýchacích cest, bylo v úterý Nejvyšším správním soudem. Ten ve svém verdiktu uvedl, že nařízení nebylo ze strany ministerstva zdravotnictví dostatečně odůvodněno, a poskytl několik dní úřadu na nápravu a doplnění dostatečného zdůvodnění. Jak ale podle webu iROZHLAS uvedl právník Ondřej Dostál, jen doplnění stávajícího opatření stačit nebude.

Vojtěch si neumí představit neplatnost nařízení

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je úplné zrušení stávajícího opatření nepředstavitelné. Dostál je však jiného názoru. „Trochu mě i mrzí, že pan ministr si neumí představit, že by opatření neplatilo. Máme tady příklad Velké Británie, kde už se ustupuje od některých opatření a představit si to nepochybně lze,” uvedl.

Právník se rovněž zabýval otázkou protilátek a poukazoval na to, že bude muset ministerstvo náležitě vysvětit, proč i osoby, které jsou považovány za bezinfekční, musí nosit respirátory či roušky. Pokud tak neučiní, u soudy pravděpodobně neuspěje. „Ministerstvo by obstálo jen tehdy, pokud by vysvětlilo, proč i osoby, které jsou jím samotným považovány za bezinfekční, musí nosit respirátory ve vnitřních prostorech,” vysvětloval ještě.

Dostatek protilátek podle Vojtěcha není směrodatný

„Zdůvodnění jsme tam dali a je jednoznačné. V tuto chvíli neexistují žádná jasná stanoviska ani studie, který by říkaly, že pokud má někdo protilátky, tak je chráněn. Znám případy, kdy lidé měli míru protilátek a stejně se po čase nakazili. Nikdo není schopen říci, jaká je skutečná hranice, která reálně chrání, a jak dlouho,” řekl Adam Vojtěch ve vysílání CNN Prima News.

I na tohle má však Dostál odlišný názor. S takovým vysvětlením by podle něj totiž Vojtěch u soudu nepochodil. Protilátky jsou totiž například v Rakousku uznávány a nic nenasvědčuje tomu, že se tamní epidemická situace zhoršovala. „Pokud bude chtít pan Vojtěch obstát, musí doložit, proč to Rakušané dělají špatně a proč je dokazování protilátek nebezpečné,” dodal právník.

Podle Adama Vojtěch budou respirátory povinné minimálně do září:

Zdroj: Youtube