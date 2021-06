Změna pravidel: Nošení roušek v zaměstnání již není povinné pro všechny

Denní počty nakažených koronavirem se neustále snižují, díky čemuž dochází v Česku k rozvolňování. S tím se mění i mnohá pravidla. Někteří pracovníci dokonce na pracovišti již nemusí nosit roušky ani respirátory.

Epidemická situace se celosvětově zlepšuje, očkování proti covidu-19 je v plném proudu a jak to vypadá, život se konečně vrací do normálu. Jen v Česku je nyní plně zaočkováno více než dva miliony lidí. Vláda proto zahájila velké rozvolňování. Je tak možné vyrazit do restaurací, kin, posiloven i bazénů. Kromě toho se ale jisté změny týkají i pobytu na pracovišti. V některých zaměstnáních již totiž nejsou roušky a respirátory potřeba.

Pravidla neplatí pro všechny

Jak uvádí web covid.gov.cz, respirátor či roušky si na pracovišti může sundat ten, kdo vykonává práci na jednom místě. Jde tak například o zaměstnance, kteří pracují v kanceláři u svého stolu. V případě jakéhokoliv pohybu po pracovišti je pak nutné ochranou pomůcku opět nasadit.

„Některé osoby mají při výkonu povolání z povinnosti nosit respirátor či chirurgickou roušku na pracovišti výjimku. Konkrétně zdravotníci, je-li to nutné pro poskytování zdravotních služeb (např. resuscitace), řidiči vozidel veřejné dopravy, soudci, advokáti, státní zástupci, znalci a tlumočníci při soudním jednání, umělci, moderátoři, redaktoři a osoby pracující s teplem při 3. a 4. stupni zátěže (práce ve sklářství, hutnictví apod.),” uvádí ještě portál covid.gov.cz.

Izrael boduje

Přestože se epidemická situace celosvětově zlepšuje, pořád je třeba dbát jistých pravidel. I nadále je tedy například v Česku nutné nosit respirátory ve vnitřních prostorách či při cestování hromadnou dopravou. Právě toto nařízení však bylo v nedávných dnech v Izraeli zrušeno.

Podle webu Novinky totiž Izraelci pečlivě dodržovali přísná pravidla a v kombinaci s masivním očkováním se zemi podařilo téměř úplně nákazy zbavit. Právě proto bylo tamější nařízení nosit roušky zrušeno. Po více než roce tak mohli lidé vyrazit do práce bez pomůcek chránící dýchací cesty.

Koronavirus sužuje celý svět již více než rok

#youtube|3AfokVbej8I|2s#