Opatření a nošení roušek ve školách: Co se od září změní?

Zdroj: Profimedia

Nový školní rok se nezadržitelně blíží a k němu se pochopitelně pojí i protiepidemická nařízení, která budou muset vzdělávací instituce dodržovat. Návrh ministerstva zdravotnictví hovořící právě o nejrůznějších opatřeních bude v pondělí rozeslán do škol. A vyplývá z něj několik skutečností.

Vzhledem k příznivému vývoji epidemické situace v Česku přichází mnoho rozvolňování. Jak to ale vypadá, ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních se toho s příchodem nového školního roku moc nezmění. V pondělí ministerstvo školství rozešle školám návrh ministerstva zdravotnictví na nejrůznější protiepidemická opatření a v následujících dnech bude sbírat podněty ředitelů škol. Finální podoba mimořádného opatření by měla být podle ministra školství Roberta Plagy dokončena v polovině srpna. Informoval o tom web iROZHLAS.

Bez testu jedině s rouškou

Jak vyplývá ze zveřejněného návrhu ministerstva zdravotnictví, ti žáci, jež odmítnou testování formou antigenních či PCR testů, budou muset mít po celou dobu setrvání na půdě školy nasazenou roušku či respirátor. Kdo i to odmítne, nebude se moci dle návrhu ministerstva zdravotnictví na mimořádné opatření prezenční výuky vůbec zúčastnit. Tato skutečnost se zároveň nevztahuje na očkované studenty anebo ty, kteří si v posledních měsících onemocněním covid-19 sami prošli.

Konec besedám a divadelním představením?

Ministerstvo zdravotnictví ve svém návrhu zároveň nabádá k omezování slučování tříd či hromadným školním akcím. To se týká také nejrůznějších besed, kterých se účastní více žáků najednou, či divadelních představeních. Hodiny tělesné výchovy by se měly co nejvíce odehrávat venku na čerstvém vzduchu. Nežádoucí je pak i pohyb cizích osob v prostorách škol.

Současná verze návrhu mimořádného opatření však není ve finální podobě. „Jsme ve stálém kontaktu s řediteli škol a v příštích dnech budeme sbírat jejich podněty a poznámky k materiálu tak, aby mohly být zapracovány do manuálu s kompletními informacemi. Ten, jak jsme avizovali, bude do škol rozeslán v polovině srpna poté, co ministerstvo zdravotnictví vydá potřebná mimořádné opatření,” uvedl k návrhu ministr školství Robert Plaga. Je tedy možné, že se jisté body opatření změní.

Dle všeho se ve školách bude i nadále testovat

Zdroj: Youtube