Přituhuje! Roušky musíte nosit v autě i venku, výjimku mají rodiny a sportovci

Nová opatření, jenž se přidávají k těm starým, platí od středy. Lidé ve městech a obcích budou muset nosit roušku, pokud budou k druhému člověku blíže než dva metry. Roušku musí nasadit i řidiči. Výjimku mají lidé při sportování nebo členové rodiny.

„Pokud se to týká jedné rodiny, tak tam to opatření není, mohou být bez roušky,“ uvedl Prymula na tiskové konferenci. Daná opatření vejdou v platnost od úterní půlnoci a do 14 dnů mají prokázat, jak moc jsou účinná.