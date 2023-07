Korektní nová verze Sněhurky: Místo 7 trpaslíků genderově vyvážená skupina osob

Zdroj: Profimedia

Hispánská Sněhurka bude mít jen jednoho trpaslíka, zbytek skupiny je vyšší než ona.

„Haj-hou, Haj-hou, černoch, černoška, hispánec, liliput a tři běloši jdou…,“ tak nějak by mohl znít popěvek sedmi kouzelných stvoření, kteří kvůli politické korektnosti budou doprovázet (hispánskou!) Sněhurku v nové verzi slavné pohádky. Jak se nedávno ukázalo, sedm trpaslíků je pro jednu Sněhurku až příliš. I přes protesty hereckých hvězd liliputské herecké scény totiž studio Disney přišlo na to, že původní verze Sněhurky byla urážlivá a dotýkala se lidí postižených dwarfismem. A tak se rozhodlo natočit verzi novou, která nikoho urážet nebude.

Z nové „korektní“ verze Sněburky teď unikly první fotky. A k smůle studia Disney se z prvních reakcí zdá, že do očí bijící změna se nesetká s tak pozitivní reakcí, v jakou asi tvůrci doufali.

Na exkluzivních fotografiích, které získal web dailymail.co.uk, je hispánská herečka Rachel Zeglerová, která ztvární Sněhurku. Na fotce je ve Sněhurčiných ikonických žlutomodrých šatech v doprovodu různorodé skupiny osob oblečených do pestré směsice oblečení a nesoucích pracovní nástroje. Na první pohled je jasné, že trpaslík je ve skupině jen jeden… Zato je v ní ještě černoch a černoška, hispánec a pouze tři normálně vzrostlí běloši.

Rozhodnutí zobrazit ve filmu směsici pohlaví, etnik a výšek je součástí aktuální snahy společnosti Disney vydat se "novým směrem" a vyhnout se posilování zavedených společenských stereotypů. A zatímco mnozí fanoušci oceňují progresivní přístup spočívající v převtělení bílých postav do jiných než bílých (zdravíme Bridgertonovi), hraní homosexuálů gayi, a většímu začlenění ostatních sexuálních menšin, silná je i skupina příznivců, která z rozhodnutí obsadit ve Sněhurce do rolí trpaslíků herce normální velikosti neskrývá rozpaky. Kritici tvrdí, že pokud se řeší, jak mohl Brandon Fraser ve Velrybě hrát obézního muže, když takový není, pak by obsazení herců normálních rozměrů do role trpaslíků mělo být rovněž považováno za určitou formu "přivlastnění trpaslíků".

Nezbývá tak než doufat, že nová verze Sněhurky bude povedenější než čím dál korektnější seriál Zaklínač, který sice asi nikoho neuráží, ale možná i proto, že už ho skoro nikdo nesleduje. Nová Sněhurka každopádně přihodila prkénko do solidně hořícího ohně divokých debat o tom, co je ještě korektní a co už naprostá neúcta k originálu. Ačkoli jsou rozmanitost a inkluzivita jistě důležité společenské cíle, je možná na čase si uvědomit, že není ku prospěchu nikoho stále častější volání po „znásilnění korektností“ všeho, co kdy v historii filmu vzniklo.