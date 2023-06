Zvuky v oblasti hledání ponorky Titan spásu nepřinesly. Pátrání pokračuje

Zdroj: Profimedia

Záchranáři stále vytrvale pátrají po pohřešované turistické ponorce Titan vlastněnou společností OceanGate Expeditions. Hledání pokračuje v hlubinách oceánu a na palubě je miliardář Hamish Harding, zakladatel OceanGate Expeditions Stockton Rush, podmořský průzkumník Paul-Henri Nargeolet a podnikatel Shahzada Dawood se synem Suleimanem. Aktuálně lidem na palubě zbývá zhruba kyslíku na třicet hodin, pak už budou naděje na nalezení živých pasažérů velice nízké.

Pětičlenná posádka ponorky by měla mít zásoby kyslíku ještě zhruba na den a půl. Záchranáři sice během operace z úterý na středu zachytili podezřelé zvuky, které zdroje časopisu Rolling Stones klasifikovaly jako „bouchání“, následná oficiální zpráva to ale nepotvrdila.

"Kanadský letoun P-3 zaznamenal podvodní hluky v oblasti hledání. V důsledku toho byly operace s využitím dálkově ovládaných podvodních vozidel (ROV) přesunuty v pokusu prozkoumat původ těchto hluků. Tyto hledání pomocí ROV zatím nepřinesly žádné výsledky, ale pokračují," uvedla pobřežní stráž na Twitteru.

"Navíc, data z letounu P-3 byla sdílena s našimi odborníky z amerického námořnictva pro další analýzu, která bude zohledněna v budoucích plánech hledání," dodali lidé z pátracího týmu. Kromě americké pobřežní stráži pomáhají s hledáním záchranné týmy z kanadského námořnictva, letectva a pobřežní stráže, stejně jako letecká stráž státu New York. K nim se zapojila také francouzská výzkumná loď. Problémem ale je velikost oblasti, která má rozlohu 20 tisíc kilometrů čtverečních. Vrak Titaniku leží na dně Atlantského oceánu asi 600 kilometrů od břehů kanadské provincie Nový Foundland a zhruba 3800 metrů pod hladinou.

Harding se expedice nemohl dočkat

Cesta ponorkou k vraku Titaniku je turistickou atrakcí, která už funguje mnoho let a podle časopisu BBC vyjde pro jednu osobu zhruba na 250 tisíc dolarů (asi 5,4 milionu korun) a trvá deset dní. Pohřešovaná posádka vyplula v sobotu z kanadské obce St John’s, k vraku Titaniku pak doplula v neděli ráno, v tu chvíli už ale prý ponorka ztratila signál s vnějším světem.

Dobrodruh a miliardář Hamish Harding který je pilot, cestoval do vesmíru a v minulosti absolvoval dokonce ponor do Mariánského příkopu, se na výlet k Titanicu velmi těšil. "Konečně mohu hrdě oznámit, že jsem se přidal k expedici k Titaniku jako specialista. Vzhledem k nejhorší zimě na Novém Foundlandu za posledních 40 let bude tato mise pravděpodobně první a jedinou manuálně řízenou misí k Titaniku v roce 2023. V týmu na ponorce je několik legendárních průzkumníků, z nichž někteří mají za sebou více než 30 ponorů k RMS Titanic od 80. let minulého století, včetně PH Nargeoleta," napsal před osudovým výjezdem.

Společné záchranné koordinační centrum v Halifaxu v kanadském Novém Skotsku uvedlo, že plavidlo bylo nahlášeno jako pohřešované v neděli kolem 21.13 místního času. David Concannon, poradce OceanGate Expeditions následně prozradil, že společnost ztratila kontakt s ponorkou už v neděli ráno.

Harding (vpravo) na dobrodružné výpravy bral často i svého syna