Vstupenka na dovolenou i do restaurace: Jak získat očkovací certifikát do mobilu

Od začátku června jsou v Česku vydávány certifikáty, na jejichž základě můžete vyjet třeba na dovolenou do zahraničí. Na nejrůznějších místech s ním pak prokazujete svoji bezinfekčnost. Kus papíru ovšem nemusíte žmoulat v ruce, ale stačí mít telefon.

Postup je snadný. Vše potřebné se dozvíte na stránce Očkovacího portálu občana na webu ocko.uzis.cz. „Prozatím budou certifikáty v papírové podobě, nebo je půjde stáhnout do mobilu. Certifikátem (ať už v papírové podobě, nebo staženým v telefonu či tabletu) se budete prokazovat při vstupu do provozoven, případné kontrole apod.,“ píše se na Covid portálu.

„Pokud se vám nedaří váš certifikát získat, můžete se obrátit telefonicky na linku 1221 nebo písemně na covid-podpora@nakit.cz,“ dočtete se.

Ve vývoji je také validační aplikace, která bude spuštěna v polovině června. Ta bude umět načíst QR kód na certifikátu a zároveň ověřit jeho platnost.

Aplikace vám vše usnadní

Nově si také na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky mohou lidé stáhnout potvrzení o tom, že mají negativní test, že prodělali nemoc covid-19 či byli zaočkovaní alespoň jednou dávnou vakcíny. Získat ho ale lze i v očkovacím centru nebo u praktického lékaře.

S potvrzením se pak snadno cestuje do zemí jako jsou Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko. Před příjezdem do země je však stejně nutné kouknout se na tamní podmínky. Každá země je má jiné. Bez problémů vás pak pustí třeba do restaurace nebo salónů krásy.

Podstatné je, že potvrzení o bezinfekčnosti si mohou vystavit lidé, kteří jsou méně než šest měsíců po prodělání nemoci covid-19. Odborníci tvrdí, že v té době už jsou dostatečně imunní.