Získat očkovací certifikát je snadné: Lidé si ho mohou stáhnout i sami

Kromě potvrzení o negativním testu na covid a prodělání samotného onemocnění k prokázání bezinfekčnosti slouží i certifikát o očkování. Málo lidí ovšem ví, jak jej získat. Je přitom třeba o něj zažádat již při samotném obdržení vakcíny.

K přístupu do restaurací, kin či například fitness center je vyžadováno prokázání vlastní bezinfekčnosti, a to buď potvrzením o negativním testu, čestným prohlášením, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 anebo certifikátem o očkování. Právě očkování se zdá být tou správnou cestou z pandemie. V současné době má v České republice ukončené očkování více než 2,5 milionu lidí. Jako důkaz o získané vakcinaci pak slouží certifikát o očkování.

Kde o něj požádat?

Certifikát o očkování vydává stát, lidé o něj mohou požádat právě v místě, které si zvolili pro obdržení vakcíny. Ještě snadnější cestou k jeho získání je stáhnutí dokumentu z Očkovacího portálu občana na adrese ocko.uzis.cz. K tomu ostatně vybízí i odborníci. „Ideálně si ale certifikát stáhněte, aby se při očkování stovek i tisíců lidí v očkovacím místě (nápor ale může být i na testech) netvořily fronty kvůli kapacitě tiskáren,” uvádí informace na webu.

Jak uvádí web stars24.cz s odkazem na data ministerstva zdravotnictví, minimálně jednu dávku vakcíny dostalo již 4,7 milionu Čechů.

Očkování téměř pro všechny

V současné době se mohou k očkování registrovat všichni lidé od šestnácti let. Od 1. července však dojde k další významné změně a očkovat se budou moci i děti od dvanácti let. Ty do očkovacích center budou muset dorazit se svými zákonnými zástupci.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podle webu deník.cz uvedl, že by chtěl od poloviny července umožnit očkování všem, kteří pro vakcínu přijdou, bez předběžné registrace.

Pandemie je celosvětově za ústupu, což odborníci přisuzují právě velkému počty očkovaných lidí. Jen v Česku přibylo minulý týden v sobotu pouhých 63 nových případů koronaviru, což bylo vůbec nejméně za první víkendový den od loňského 11. července.

Díky ústupu pandemie se značně zjednodušilo i cestování: