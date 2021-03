Lidé nad 70 se mohou nechat očkovat, zhroutí se registrační systém znovu?

Před jednou hodinou ranní byl spuštěn registrační systém k očkování proti onemocnění covid-19 pro lidi nad 70 let. Registrace je možná přes web ministerstva zdravotnictví, telefonicky nebo u praktického lékaře. Systém prošel od ledna, kdy se pod náporem zhroutil, mnoha změnami. Nyní už by se tak stát nemělo.

Od dnešního dne se mohou nechat očkovat lidé nad 70 let věku. Předchází tomu však registrace, která pro seniory není jednoduchá. Provádí se totiž na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Když se v lednu registrovali senioři nad 80 let, systém se zhroutil. Cest, jak se registrovat, je více.

„Kromě velkého zátěžového testu probíhal také bezpečnostní test. A já věřím, že systém to zvládne, protože jak jsme to navrhovali a průběžně testovali, tak jsme vychytali všechny mouchy. Stránka by tedy měla normálně fungovat,“ uvedl pro Blesk vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

Leden zřejmě IT specialisty poučil. Enormní nápor by měl systém zvládnout. Doufejme, že k fiasku jako na začátku roku, nedojde.

Registrační systém prošel mnoha změnami

„Přidali jsme několik nových funkcí, ale pro občana se nic nemění. Jedině to, že systém pustí občany z kategorie 70+. Bez ní by se totiž nemohli tito lidé hlásit. Program je rozšířen o validaci rodných čísel spadající do této kategorie,“ objasnil Dzurilla.

„Měli jsme více požadavků, a to jak z očkovacích center, tedy z krajů, pak z ministerstva zdravotnictví a také od nás vývojářů. Všechny mouchy jsme vychytali. Kromě kategorie 70+ to je přidání a propojení s praktiky a učiteli. Pedagogové se totiž mohou registrovat pomocí unikátního kódu, který jim dalo ministerstvo školství,“ dodal.

Vakcinace jde u nás velmi pomalu

Podle ČTK se během rána zaregistrovalo zhruba 37 000 seniorů nad sedmdesát let. Těch je v Česku přibližně milion. Registrovat k vakcinaci mohou své pacienty i praktičtí lékaři. Další variantou je telefonní registrace na lince 1221.

„Podle dat ministerstva zdravotnictví má plné očkování dvěma dávkami ukončeno zhruba 240.000 lidí. Celkem zdravotníci vykázali přes 653.000 dávek očkování,“ informuje ČTK. Vakcinace jde u nás velmi pomalu. V minulosti se zastavila v důsledku nedostatku vakcín a kolabujícího systému.