Po očkování rizikových skupin přijde řada na vás, jak dlouho si počkáte?

„Hovoříme o tom s hejtmany, kteří to realizují na těch krajských úrovních, že by se zbývající část populace mohla rozdělit na několik kategorií. Ta registrace by se postupně uvolňovala. Bude to pro ně znamenat, že nebudou muset tři měsíce čekat ve frontě,“ naznačil ministra zdravotnictví Jan Blatný, co se může stát 1. února.

„Očkování potrvá asi devět měsíců, ale uděláme maximum pro to, abychom ten termín zkrátili,“ řekl přitom Babiš ve svém pořadu Čau lidi. Sám se nechal očkovat hned první den, a to v pražské Ústřední vojenské nemocnici.