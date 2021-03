Odměny zdravotníkům přijdou nejdříve v dubnu: Nově je nebude vyplácet stát

Problém však tkví v tom, že zdravotníci odměny dosud neobdrželi. Na to si postěžoval i prezident lékařské komory Milan Kubek. Ten se nechal pro CNN Prima News slyšet, že o odměny žádá Andreje Babiše zatím bez úspěchu. Podle Blatného by odměny měli zdravotníci obdržet v dubnu. „To nezáleží jenom na mně, ale toto je můj cíl, tak by to potom měli vidět v březnové výplatě v dubnu,” řekl Jan Blatný.

Česká lékařská komora chce podle České televize pro každého z více než 200 000 zdravotníků odměnu v minimální výši 50 000 korun čistého.