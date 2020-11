Olga Menzelová: Pašování dítěte v dece a nenávist manželových fanoušků!

Olga Menzelová věděla, že odhalením jejího těhotenství se strhne obrovská lavina zájmu veřejnosti i médií. Jelikož se ale v posledních měsících stav Jiřího Menzela velmi zhoršoval, chtěla informaci udržet co nejdéle pod pokličkou.

Budoucí maminka se proto rozhodla odjet na Mallorku a navíc zvolila riskantní domácí porod! "Věděla jsem, že pokud budu chtít mít na porod klid, nepůjde to tady u nás. Také pokud jsem to chtěla udržet v tajnosti, nic jiného mi nezbylo. Rozhodla jsem se rodit na Mallorce, kde je náš druhý domov. Z mnoha možností mi vyšla nejlépe možnost domácího porodu. Bylo to v domečku na samotě. Byl u toho španělský porodní dědek a vše dopadlo nádherně," prozradila vdova deníku Blesk .cz a dodala, že ostatním ženám takový hazard rozhodně nedoporučuje!

Kvůli nalomenému zdraví Menzela se navíc jeho manželka musela co nejdříve vrátit do Čech, jenže její čerstvě narozený syn neměl ještě vystavené potřebné doklady, a proto se Menzelová rozhodla pro nečekaný hazard!

"Zpátky do Čech jsem jela autem, poměrně brzy po Albertově narození. Kvůli Jiřímu jsem nemohla a ani nechtěla zůstat dlouho na Mallorce. Vyvezla jsem ho bez pasu a trnula jsem strachy, že bude nějaký průšvih, když nás zastaví kontrola! Na jeho pas bych musela čekat tři měsíce a to jsem si nemohla dovolit. Tak jsem jela bez jeho dokladů a ty pak vyřídila v Česku. Největší strach jsem měla, když jsme vjížděli autem na trajekt, kde u vjezdu byla kontrola. Tam jsem Albíska zakryla dekou," popsala Menzelová stejnému webu šílený zážitek!

I když se snažila manželka zesnulého režiséra veřejnosti své chování vysvětlit, zatím se příliš kladných reakcí nedočkala!