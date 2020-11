Olga Menzelová po smrti manžela šokuje: Rok utajovaný syn, kdo je otcem?

Snímek Olgy Menzelové s nejmladším synem a trojicí "tatínků" vyvolal nejen na sociálních sítích obrovský rozruch. Jiří Menzel v roce 2017 prodělal zánět mozkových blan a operaci mozku, a jeho stav byl od té doby natolik vážný, že málokdo si umí představit, že by byl schopný plodit děti.

Vdova navíc ještě utvrdila domněnky veřejnosti, když pod fotku podepsala nejen sebe, ale i Miroslava Bártu! "Prosíme vás o respektování našeho práva na soukromí. Olga Menzelová a Miroslav Bárta," napsala Menzelová.

Na Instagramu v komentářích přibývají nechápavé komentáře, málokdo totiž netradiční model rodiny dokáže skousnout! "Tak to je drsný, chudák pan manžel, ať žije monogamie a zdravé partnerské vztahy. Je to vaše věc, to jistě, na běžného člověka to ale působí avantgardně," shodují se sledující.

Menzelová ale již v minulosti dokázala, že názory veřejnosti vlastně neřeší. "Samozřejmě jsme si všichni prošli obtížným obdobím, ale mám velké štěstí, že oba otcové nakonec dokázali v zájmu dětí potlačit svoje ega. Jirka přistupuje k oběma dcerám stejně a Aničku bezmezně miluje. A totéž Jaroslav, kterého by třeba nenapadlo vzít do zoologické zahrady jenom Aničku. Pro mě je důležité, že holky vyrůstají v harmonické rodině, jakkoliv je netypická," prozradila před časem. Nezbývá než popřát mnoho štěstí…