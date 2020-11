Olga Menzelová prozradila: "Jiří zemřel na covid, šlo to rychle!"

Ač vedla Olga Menzelová nejspíš již delší dobu paralelní vztah s egyptologem Miroslavem Bártou, který je zároveň otec jejího třetího dítěte, o Jiřího Menzela se prý nadále vzorně starala.

Slavný režisér byl v domácí péči přes dva roky a vdova říká, že zvládl za tu dobu několik těžkých chvil. "Za ty dva roky, co byl Jirka doma, jsme toho zvládli hodně. Oboustranný zápal plic, různé infekce a jiné. Bohužel covid ho dostal. Jirka podlehl covidovému zápalu plic. Nemoc se u něj začala projevovat tak, že dostal vysoké teploty, kašel a měl bolesti," prozradila Menzelová deníku Blesk.cz příčinu smrti manžela!

"Bohužel se Jirka nakazil patrně od jednoho z ošetřovatelů, jenž vůbec netušil o své nákaze, dodnes není zcela jasné, od koho to bylo. Přísně se dodržovala veškerá hygienická opatření, ale i přes to všechno nákaza přišla. Vypadalo to nadějně, věřili jsme, že i tuto nemoc ustojí. Byl strašně statečný, bojoval a nevzdával to. Strašně tu chtěl být," tvrdí vdova, která druhým dechem prozradila, jak smutné bylo vidět svého muže umírat, nikdo k němu totiž nesměl!