Olga Menzelová: Domácí porod na Mallorce a volné manželství s Menzelem!

Olga Menzelová je matka celkem tří dětí a každé má jiného tatínka. Jak ale na tento fakt nahlížel Jiří Menzel?

"My jsme s Jirkou žili svobodný život. Vždy říkal, že nás miluje a přeje si mě mít s holkami nablízku, ale opakoval mi, že jsem svobodná. Během let se náš vztah posunul, protože čtyřicetiletý věkový rozdíl, který mezi námi byl, definoval tím, že bude šťastný, když já budu šťastná. Soukromě jsme si každý žili svůj život. Ale přitom jsme byli stále spolu propojeni. Když člověk dosáhne určitého věku, tak se hodnoty změní a takového vzácného nadhledu by nebyl schopen člověk, kterému by bylo čtyřicet. K tomu je potřeba určitý věk. Jirka miloval mě a já jeho. Nic nebylo za zády toho druhého," řekla Menzelová deníku Blesk.cz.

Ze syna měl prý slavný režisér obrovskou radost, i když opět nebyl jeho! "Jirka byl první, kdo mě hladil po bříšku a zcela jasně pronesl, že to bude kluk. Nemohl se ho dočkat a moc se na něj těšil. Jsem šťastná, že si Jiří mohl víc než rok malého Alberta užívat a těšit se z jeho narození. Když byli spolu, tak oba zářili," tvrdí vdova, která kvůli utajení odjela přivést potomka na svět za hranice ČR a zvolila navíc domácí porod!