Olga Menzelová: Drahý dar k Vánocům jí zničil část domu! Prý za to může duch!

"Auto jsem si v Vánocům nepřála. Ale stejně přijelo… Jen Ježíšek zaparkoval poněkud razantně. Vzal to téměř rovnou do naší koupelny! Naštěstí se mu nic nestalo. Podezírám Jirku! To jsou přesně jeho fórky! Asi aby se nám moc nestýskalo. Štědrý den, jak má být!. A do konce roku ještě daleko," postěžovala si Olga Menzelová na svém Instagramu.

Vdova přiložila obrázek auta, které je z poloviny zaražené v jejich domě, a nenápadně naznačila, že v tom má prsty duch Menzela!

Na tom se ostatně shodují i lidé v komentářích, režisér měl totiž velmi specifický humor! Že by se snad své manželce mstil ze záhrobí? "Olinko, to byl Jirka, to je úplně jasný," tvrdí fanoušci na sociálních sítích.

"Letošní rok je výživný. Občas propadám hysterickému smíchu. Ale na druhou stranu…nikdy neuděláte druhým takovou radost, jako vlastním neštěstím. Ze všeho si musíme udělat srandu, jinak bychom uz dávno viseli na stromě! Řídím se tím a pomáhá mi to moc," prozradila Menzelová, jak zvládá stresy posledních měsíců.

Nezbývá než vdově popřát mnoho štěstí a snad budoucí rok už bude klidnější…