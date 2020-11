Telenovela Olgy Menzelové: Konečně vysvětlila podivný rodinný model

„Jsem šťastná, že si Jiří mohl víc než rok malého Alberta užívat a těšit se z jeho narození. Když byli spolu, tak oba zářili,“ dodala. Syn se narodil na Mallorce a Olga ho vezla do České republiky autem. Na svět přišel domácím porodem.

Ještě před dvanácti lety si myslela, že žádné dítě mít nebude. Pak ale potkala Menzelova kolegu Jaroslava Brabce a otěhotněla s ním. „Řešila jsem to po svém. Když jsem otěhotněla, tak jsem mu to okamžitě řekla. Byli jsme domluvení, že až se to stane, tak se naše cesty rozdělí. Na chvilku se skutečně oddělily,“ vysvětlila Menzelová.