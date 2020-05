Omar z MasterChefa věděl, že vypadne! Před kamerou prozradil, kdo mu nadržoval

V pořadu Jak to vidí MasterChef se nijak netajil svými emocemi. „Netuším, proč to nevyšlo. Hodně mě to mrzelo. Když to měl lepší, tak to měl lepší,“ porovnával se s Pavlem. „Když jsem dělal ty bobany, tak mi to nešlo udělat stejný. Řekl jsem si, že to možná zachráním tím, když to bude mít specifický tvar,“ svěřil se.

Specifický tvar se mu opravdu povedl. Jeho zákusky totiž vypadaly jako vánoční stromky. „Řekl jsem si, že tam dám něco, co alespoň nějak vypadá. Když jsem to tam pokládal, tak jsem si říkal: Kámo, dnes uděláme pá pá. Byla to sranda, alespoň jsem si to užili všichni, ne?“ smál se Omar, který naznačil, že věděl nebo si při nejmenším myslel, že vypadne.