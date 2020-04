Napětí v MasterChefovi? Přemek umí bejt kousavej, říká Omar

„Ramen bistro je stále ve hře,“ prozrazuje. Přesně to si chce totiž po příjezdu z Japonska zřídit a vařit tam svoji geniální polévku. Právě s polévkou pro zápasníky postoupil do dalšího kola castingu na MasterChef Česko. Vaření totiž úzce souvisí s tím, co ho baví za sport.

Má rád judo a thajský box, protože si tím čistí hlavu a zároveň vaří asijské jídlo pro bojovníky. Poslední dobou si nejraději pochutnává na typickém indickém jídle, které pojal trošku netradičně. „Můj majstrštyk v kuchyni je vege butter chicken. Je krásně rychlý, jednoduchý a hlavně dobrý,“ vysvětluje Omar.