Exmanžel Noskové se objeví ve Slunečné: Svalnatý Bábor si zahraje šéfa gangu

„Tak zkoušky kusu Cikáni jdou do nebe stále běží. Stále pracujeme a doufáme, že za 2 měsíce, až přijde čas hraní, dostaneme zaplaceno, pokud se nad námi náš milý Andrej smiluje a nebude rušit představení. Taky doufám, že koronavirus chytnu co nejdříve, ať už to máme za sebou a můžeme pokračovat v životech,“ kritizoval Bábor premiéra na Instagramu.

Herec si obecně nebere servítky. Na jeho Instagramu ale dívky zaujme jiná věc, a to jeho svalnatá postava. Ondřej totiž často dře ve fitku a na jeho postavě je to sakra znát. No kdo by neměl zájem o takového fešáka?