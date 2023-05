Háma, Bendig i Ruppert podpořili Brzobohatého: Ukázali fotky v šatech

Zdroj: Profimedia/Koláž Šípu

Hudebník Ondřej Brzobohatý se dokázal k informacím o tom, že se v soukromí rád převléká do dámského oblečení, postavil čelem. Přiznal, že je fanouškem dragu, a nevidí na tom nic špatného. A na jeho stranu se postavila i celá řada známých osobností, které mu vyjádřily podporu tím, že zveřejnili své fotky, na kterých jsou oblečení v šatech určených pro opačné pohlaví.

Ondřej Brzobohatý šel s pravdou ven a v návaznosti na uniklé znění žaloby, kterou jeho manželka podala k církevnímu soudu, přiznal, že se v soukromí skutečně čas od času rád převléká do dámského oblečení a stává se drag queen se jménem Tiffany Richbitch. Sám hudebník tvrdí, že tak koná čistě pro zábavu a nepovažuje to za nic nenormálního. A jeho názor sdílí i další známé osobnosti.

Jarmilka, Olívie i Gábina

Na svém Instagramu se v dámském oblečení ukázal například zpěvák Matěj Ruppert. „Ondro, mě to taky občas baví. A i sem tam spodnička vyjukne! Zdraví tě Jarmilka,” napsal k fotografii, na které tančí na pódiu v barevných šatech. „Je to pro mě velké zklamání, co jsem se dnes dozvěděl o Ondřejovi Brzobohatém, ale zpracovávám to. No, co už. (Omlouvám se, ale našel jsem jen fotku Gábiny, když jsem byl Táňa, nesmělo se fotit,” napsal s humorem sobě vlastním Aleš Háma k fotce, na níž má paruku a vycpaná prsa.

A v podobném duchu se vyjádřil i zpěvák Jan Bendig, který už několik měsíců natáčí vlastní seriál s názvem Ďábelské cikánky, v němž ztvárňuje ženskou postavu Olívii. Ani dámy nezůstaly stranou. Herečka Sandra Nováková na podporu Brzobohatého zveřejnila pro změnu svůj snímek, na kterém se stylizovala do muže.

Jen zábava

Ondřej Brzobohatý ve svém vyjádření rázně popírá, že by jeho záliba v dragu měla něco společného s jeho sexualitou. Právě to Taťána v žalobě tvrdí a o exmanželovi říká, že je sexuálně nevyhraněný.

„O své sexualitě jsem nikdy nepochyboval. Má orientace je a vždy byla heterosexuální. Vyrostl jsem ve světě kostýmů, líčidel, paruk a jeviště. Jako děcko jsem se často převlékal za různé postavy z filmů a chodil se pak předvádět rodičům do obýváku. Zkrátka mě tyhle transformace bavily a baví doteď,” nechal se pro Blesk hudebník slyšet.