Brzobohatý má vzory v cizině: Dámské šaty si oblíbili Harry Styles i Brad Pitt

Zdroj: Profimedia

Ondřej Brzobohatý se už nijak netají tím, že je fanouškem dragu, a dokonce se čas od času sám rád vyparádí a baví své přátele. A rozhodně není jediný, kdo má v sobě natolik mužnost, že si může bez problému obléci dámské šaty. Ty si na sebe nebojí vzít ani například zpěvák Harry Styles. Ukázal se v nich ale i Brad Pitt.

Taťána Kuchařová si možná myslela, že Ondřeje Brzobohatého zprávy o tom, jak si v soukromí rád obléká dámské šaty, ho srazí na kolena. Stal se ale naprostý opak. Hudebník se sám přiznal k tomu, že je fanouškem dragu a rozhodně mu nedělá problém se čas od času sám jednou drag queen stát. Pak si říká Tiffany Richbitch.

Není jediný

Na to se může celá řada lidí dívat poněkud zaraženě, je ale pravdou, že v zahraničí už si s tím, co je klasifikováno jako pánské a dámské oblečení, hlavu nikdo moc neláme. Například zpěvák Harry Styles boří hranice už několik let. Nebojí se si obléknout šaty, sukně anebo boty na podpatku. Stejně tak dříve překvapil i hollywoodský herec Brad Pitt, který si v červenci 2022 oblékl na premiéru filmu Bullet Train sukni.

V devadesátých letech se pokoušel pomyslnou hranici mezi pánským a dámským oblečením prorazit i legendární zpěvák Kurt Cobain, který na nejrůznější slavnostní události nosil šaty a pochvaloval si, nakolik jsou pohodlné.

Pohodlné při čůrání

Bývalý přítel Kim Kardashian Pete Davidson se v šatech objevil na slavné módní události Met Gala a svůj outfit si naprosto užíval. V rozhovorech pak podle webu The Village Voice zmiňoval, že byl naprosto překvapený z toho, nakolik jednoduše se v nich čůrá. A slavných mužů, kteří se nebáli obléct to, čemu společnost říká dámské oblečení, je celá řada.

Po přiznání Ondřeje Brzobohatého se hudebník dočkal velké podpory od svých přátel, přičemž někteří z nich si z něj na to konto udělali i nevinnou legraci. Vtípkům se pak Ondřej jistě od srdce zasmál.