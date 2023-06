Ondřej Brzobohatý na chování exmanželky nezapomene: V nejhorším ho podpořila

Zdroj: Profimedia

Zatímco se svou exmanželkou Taťánou Kuchařovou je Ondřej Brzobohatý momentálně na nože, se svou první manželkou, kterou byla Johana Indráková, má muzikant vztahy dobré. A není se čemu divit. Před lety se od ní totiž dočkal obrovské podpory.

Štěstí v lásce spolu Ondřej Brzobohatý a Johana Indráková sice neměli, po rozvodu se ale neodcizili a dnes na sebe vzpomínají jen a jen v dobrém. Hudebník se před časem v rozhovoru v pořadu Face to Face rozpovídal o tom, nakolik mu jeho exmanželka kdysi pomohla a za co jí už navždycky zůstane vděčný.

Nejsmutnější chvíle

Ondřej Brzobohatý se během svého vyprávění vrátil i ke smrti svého tatínka Radoslava Brzobohatého, který odešel do hvězdného nebe v roce 2012. „Já si to pamatuju naprosto přesně. Já jsem se tenkrát probudil a měl jsem asi 20 zmeškaných hovorů od své sestry Roly,” vyprávěl Ondřej Brzobohatý s tím, že mu sestra řekla, ať okamžitě jede do pražského IKEMu, kam byl jeho otec převezen. Nakonec se ovšem hudebník ani s tatínkem rozloučit nemohl. Po cestě mu totiž bylo skrz telefon oznámeno, že se lékařům nepodařilo jeho tatínka zachránit.

Velká opora

Poté, co se Ondřej bolestivou zprávu dozvěděl, vyrazil okamžitě za svou matkou Hanou Gregorovou, které se snažil být tou největší oporou. Tu svou oporu ale našel ve své tehdy ještě manželce Johaně Indránkové.

„Určitě to byla moje první manželka Johana,” svěřil se, kdo mu po smrti otce nejvíce pomohl. „Projevila se naprosto úžasně a byl to vlastně v tu chvíli můj naprosto blízký člověk. Vždycky jí za to budu vděčný. Že mě vyslechla, že se mou byla. Pak mi také pochopitelně pomohli přátelé,” prozradil Brzobohatý s tím, že právě toto byla jedna ze situací, kdy mohl své přátele skutečně poznat a zjistit, jací doopravdy jsou.