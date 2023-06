Jen hra, dokud nepřijde vzrušení: Sexuoložka okomentovala záliby Brzobohatého

Zdroj: Profimedia

Potom, co se dostaly ven citlivé informace z žaloby, kterou Taťána Kuchařová podala k církevnímu soudu, se Ondřej Brzobohatý doznal k tomu, že se skutečně rád čas od času převléká do dámského oblečení a stává se takzvanou drag queen. Podotkl přitom ale, že takové jednání rozhodně nemá nic společného s jeho sexualitou. Je ale skutečně možné, aby se heterosexuální muž pro zábavu procházel v lodičkách a paruce? Nejen na to odpověděla sexuoložka a psychiatrička Andrea Dutková.

Když někdo poskytl redakci Blesku plné znění žaloby, kterou se Taťána Kuchařová snaží u církevního soudu docílit anulace církevního sňatku s Ondřejem Brzobohatým, hudebník se různým nařčením rozhodl veřejně bránit. Z žaloby například vyplývá, že se rád převléká do dámských šatů a nosí paruku. Společně s tím modelka tvrdila, že její exmanžel nemá vyhraněnou sexualitu. To ale Brzobohatý rázně odmítá. Přiznal sice, že má zálibu v dragu, ale jedná se pouze o zábavu. S jeho sexualitou to prý nijak nesouvisí.

Je to jen hra

Na stranu Ondřeje Brzobohatého se postavila celá řada známých osobností a také sexuologů. Jedním z nich je i Andrea Dutková, která promluvila pro Šíp. „On je umělec, umělci zkrátka mají takovéhle chování. Někdy se chovají jako malé děti. Také by se mohl převlékat do anime stylu nebo za postavy ze seriálu Čtyři z tanku a pes. Ondřej si zkrátka jen hraje. To je můj názor na něj,” řekla sexuoložka. Podle ní pak rovněž takové chování zrovna v případě Brzobohatého nijak s jeho sexualitou nesouvisí. Pokud jej tedy jeho záliba v dragu sexuálně nevzrušuje.

Sex v dámském

Taťána ovšem v žalobě nezůstala jen u toho, že se její exmanžel rád převléká. Tvrdí totiž také, že po ní Ondřej coby žena vyžadoval sex. I to ale Brzobohatý rázně odmítá. I kdyby to ale byla pravda, zrovna v tomto případě Andrea Dutková říká: „Mohlo to být třeba jen z legrace. Ti umělci chtějí být jiní než ostatní lidé. Tak je možné, že ho třeba napadlo něco takového,” smála se sexuoložka.

„Ale Ondřejovi rozumím, protože znám tu problematiku a protože lidská psychika je nesmírně složitá a nelze čekat, že umělec, jehož výkon je postavený na ztvárňováni emocí, ji dokáže mít neustále pod kontrolou,” řekla na závěr.