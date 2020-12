Fotbalista Ondřej Kolář: Sbalil dceru Jaroslava Tvrdíka, už spolu dokonce bydlí!

"Sice už spolu v Praze bydlíme, ale Vánoce strávíme ještě každý se svou rodinou. Na společné je ještě brzy. Silvestra máme naplánovaného už v páru," prozradil výše zmíněnému webu Ondřej Kolář.

Zamilovaný brankář dokonce fešnou modelku ve volném čase seznamuje se svým rodným krajem! "Když je čas, snažíme se jet do Liberce. Janča si tamní prostředí oblíbila. Máme rádi, když můžeme snídat s výhledem na Ještěd a pak vyrazit na výlet. Je jedinečné, jak si rozumíme. Máme společná oblíbená jídla, filmy, koníčky. Prostě milujeme stejné věci," pěje Kolář na Tvrdíkovou samou chválu.

"V téhle době trávíme hodně času doma, ono to ani jinak nejde. Takže spolu sledujeme seriály. Ondra mě naučil koukat třeba na Slunečnou. Také u nás dost často běží fotbal. Co se jídla týče, oba preferujeme italskou kuchyni," potvrzuje Jana Tvrdíková domácí idylku. Necháme se tedy překvapit, zda to hrdličkám vydrží, nebo půjde jen o úlet, to ukáže ale až čas.