Zraněný Kolář se léčí v náruči dcery šéfa Slavie: Kdy se vrátí na hřiště?

Gólman Ondřej Kolář se zotavuje z děsivého zranění, které mu během odvetného zápasu Evropské ligy způsobil v Glasgow útočník domácích Rangers Kemar Roofe. Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík nyní zveřejnil fotografii své dcery Jany, na které je společně s Kolářem, o nějž jakožto starostlivá partnerka pečuje. Tvrdík zároveň nastínil, kdy by se gólman mohl vrátit na hřiště.

Odvetný zápas Evropské ligy Slavie a Rangers byl bez nadsázky brutálním bojem. Nejhůře z něj vyšel gólman Ondřej Kolář, kterého při hře poranil útočník Rangers Kemar Roofe. Kolář utrpěl zlomeninu v oblasti čelní dutiny. Naštěstí vše nemělo vážnější následky a gólman se nyní léči doma. Společnost mu dělá jeho krásná přítelkyně Jana, dcera šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka.

Návrat na hřiště

Vzhledem k závažnosti poranění se nabízela otázka, za jak dlouho bude gólman schopen vrátit se zpátky do hry. Podle Blesku se prvotně hovořilo o čtyřech až šesti týdnech absence, ve finále ale bude čas možná kratší. „Ondrova kevlarová ochranná maska se již vyrábí a věří, že bude se svým týmem na trávníku co nejdříve,” uvedl podle Blesku Jaroslav Tvrdík, který zároveň na Twitteru sdílel fotografii své dcery Jany, která s gólmanem tvoří pár. Randí spolu už několik měsíců!

První krok

Krásná Jana se s Kolářem setkávala několik let. Zpočátku ovšem jen jako kamarádi. „Známe se od začátku mého působení ve Slavii. Potkávali jsme se na společných akcích a snad od první chvíli jsme si tykali,” nechal se před časem slyšet gólman pro Blesk. „První krok jsem udělal já, když jsem Janču pozval na kafe. Od té doby jsme se začali vídat více. Neumím přesně říct, při jaké příležitosti přeskočila jiskra, ale jsme spolu zhruba měsíc,” pokračoval ještě Kolář, jak jejich bližší seznamování po čase probíhalo.

Určitě oba dva ale přemýšleli, jak situaci vezme právě slávistický boss Jaroslav Tvrdík, který je Jančiným otcem. „Tátovi to oznámila Janča jako jeho dcera,” řekl Kolář, kdo z nich dvou si vzal nelehký úkol na starost. „Šla jsem se přiznat. Je fakt, že jsem t taťkovy reakce měla trochu obavy. Nejdřív tomu nechtěl věřit, pak se smál. S chutí mi připomněl můj starší rozhovor, v němž jsem řekla, že nebudu randit s fotbalisty,” přidala se ke svému partnerovi Jana.

Ta nyní tráví svůj čas s Kolářem, o kterého pečuje, zatímco se on léčí ze zranění. Snad se tedy rána na čele bude hojit co nejlépe a gólman se co nevidět vrátí opět do brány!