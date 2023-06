Konec přátelství? Finger vyfouknul Sokolovi místo a zkritizoval jeho schopnosti

Zdroj: Profimedia

Martin Finger a Ondřej Sokol jsou už dlouhá léta takřka nerozlučnými přáteli. Stýkají se v osobním životě a jejich cesty se potkávají i na poli práce. I proto byl ostatně pro mnohé dost překvapivý krok, který Finger učinil, když po svém nejlepším kamarádovi převzal místo šéfa v Činoherním klubu.

Seznámili se už coby puberťáci a od té doby bez sebe nedají ránu. Kamarádi Martin Finger a Ondřej Sokol si byli v mnohem oporou a jeden druhého vždy podpořili. Před časem se ale mnozí obávali toho, že jejich dlouholeté přátelství skončí. A sice ve chvíli, kdy Finger po krátkých dvou letech nahradil Sokola na pozici uměleckého ředitele Činoherního klubu.

Spousta práce

Když se v roce 2018 Sokol na zmíněný post dostal, byl radostí bez sebe. Plánoval si, jakým směrem chce Činoherní klub posouvat, a doufal, že mu všechny jeho nápady vyjdou. Bohužel ale taková práce vyžaduje spoustu volného času, což nakonec podle webu Expres Sokol neměl a coby umělecký ředitel spíše tápal. Posléze se tedy rozhodl se svého vysněného místa vzdát.

Vedení klubu pak oslovilo právě Fingera, aby práci po svém kamarádovi převzal. Ten po krátkém váhání na nabídku kývnul.

Na šéfování se nehodil

Jeho rozhodnutí naštěstí vztahy mezi ním a Sokolem nijak neovlivnilo. Je však pravdou, že mezi jejich kolegy panovaly obavy z toho, že Fingerova nová práce nebude mezi ním a Sokolem dělat dobrotu. „Pár lidí mi říkalo, že se to může stát. Ale to nevěděli, na čem naše přátelství stojí. To se nemohlo stát, protože ani jeden z nás nebral šéfování kvůli funkci jako takové,” uvedl vše na pravou míru pro iDNES Finger, který zároveň dodal, že Sokol zkrátka ve funkci skončit tak jako tak musel, neboť ji nedokázal na sto procent vykonávat.

„Ondřej skončil proto, že není šéfovský typ, i když já se za něj taky nepovažuju. Šéfování vyžaduje hodně činností, které on, jak ho znám, moc nedává. Když to hodně zestručním – mockrát třeba nepřišel na nějakou důležitou schůzku. A to si jako šéf nemůžete dovolit. Šéfování je především věc komunikace s lidmi, pořád dokola,” vysvětlil herec.