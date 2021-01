Opatření proti koronaviru po svátcích nepoleví: Co vše máme nadále zakázané?

Nejpřísnější pravidlo ze série protikoronavirových opatření je stále zákaz vycházení, který platí mezi jedenadvacátou hodinou večerní až pátou hodinou ranní. Výjimka nebyla udělená ani na Silvestra, takže partičky zvyklé potulovat se na veřejnosti měly smůlu.

„Usnesení vlády upravuje počet osob na veřejných místech a explicitně neupravuje počty osob uvnitř domovů. Na druhou stranu také říká, že by lidé měli omezit sociální kontakt na minimum, a je jistě na odpovědnosti každého z nás, abychom to dodrželi co nejpřísněji,“ uvedl Blatný pro CNN Prima NEWS.