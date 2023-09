Ornella Koktová kope za Agátu Hanychovou: My matky tří dětí držíme pohromadě

Zdroj: Profimedia

Ornella Koktová se zastala své kamarádky Agáty Hanychové, která sklízí kritiku za neustálé střídání partnerů a plození dětí s různými tatínky. Koktová prý opravdu věřila, že je mediální magnát pro její kamarádku tím pravým a v těžkých chvílích se rozhodla ji podpořit.

Ornella Koktová se s Agátou Hanychovou kamarádí už dlouhé roky. Influencerky mají společnou nejen vášeň pro sociální sítě, ale také velikou rodinu. Zatímco ale Ornella žije dlouhé roky se svým manželem Josefem Koktou, Agátě se ve vztazích nedaří.

Po rozvodu s Jakubem Prachařem prošlo ložnicí Hanychové veliké množství milenců a s Jaromírem Soukupem to konečně vypadlo na vážný vztah. Po roce a dvou měsících románku a splození dcery Rozárie se ale hrdličky definitivně rozešly.

"Není to radostná zpráva a musím říct, že je mi to líto. Určitě se budu snažit být Agátě oporou," okomentovala Ornella Koktová pro CNN Prima NEWS a dodala, že bude na svoji kamarádku dohlížet. Trojnásobná matka prý věřila, že mediální magnát byl pro Hanychovou tím pravým, jelikož i ona sama má po svém boku o mnoho let staršího partnera.

Zajedu za ni domu

"Za Agátou určitě zajedu k ní domů, zkontroluji ji. Určitě ji podpořím, zaslouží si to, my matky tří dětí musíme držet pohromadě. Navíc ona se mě i zastala v té poslední kauze,“ plánuje Ornella Koktová s odkazem na konflikt její rodiny se Simonou Krainovou.

Vše odstartovalo vyjádřením Ornelly ohledně placené platformy OnlyFans, kde topmodelka figuruje. "Peníze jsou krásná věc, ale nestojí jich mít o něco víc za každou cenu. Snažím se být, pokud možno, tím nejlepším vzorem pro naše děti. Je to šíleně úmorný, složitý a stojí to trilion sil. Nicméně věřím, že se tohle všechno vrátí na tisíckrát. A proto jsem hrdá na to, že mé děti nevidí svoji mámu na OF nebo se nedoslechnou, že tam byla. Je to za mě potupa, pro někoho volání o pozornost, pro někoho možná peníze na chleba,“ napsala Koktová na Instagram a rychle se dočkala odpovědi.

"Tato nevkusná rodina, co tu špiní mediální prostor a dělá ostudu už 15 let, promluvila," nebral si manžel Krainové Karel Vágner servítky. Protiúder na sebe ovšem nenechal dlouho čekat. "Vono nemůže být každej nóbl rodina, co tady nedělá ostudu a která nešpiní mediální prostor… To mohou jen vyvolení,“ vyjádřil se Josef Kokta.

Kauzy si samozřejmě všimla i Agáta Hanychová, která se za Koktovou postavila. “Viděla jsem, jak se Simča pustila do Štikovic rodiny. Oni už se tam snad nějak dohadují i o základce. Simona sice má jenom základku, ale Ornella má maturitu. Ten její zrzoun se pustil do Ornelly, do mojí Ornelly… to ne," bránila Agáta Ornellu a jak vidno, jejich přátelství to ještě upevnilo.

