Ornella Koktová: Těhotná babička? "Jsem jako Afričanka," říká!

"Jsem skoro jako Afričanky," okomentovala se smíchem Koktová svůj status babičky pro Super.cz.

Josef Kokta má prvního manželství s Věrou má syna Petra, s druhou manželkou Alenou syna Josefa a dceru Alenu, a z manželství s Gabrielou Partyšovou syna Kristiána.

S dětmi svého muže má však Ornella skvělý vztah a nejstaršímu Petrovi prý přeje jen to nejlepší. "Jsem šťastná. Petr je moc hodný kluk a bude skvělej táta," řekla stejnému webu. Rozrůstající rodince přejeme mnoho štěstí i do budoucích let!