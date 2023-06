Monika Binias o Ornelle ve Výměně: Predikovala, co bude, až Kokta zestárne

Zdroj: Profimedia

Ornella Koktová byla jednou z dalších tváří VIP Výměny manželek. Účast slavné influencerky a jejího manžela bývalého milionáře Josefa Kokty v kontroverzním pořadu probudila vášnivé debaty. Trojnásobná maminka ve Výměně mimo jiné prozradila i choulostivé informace ze soukromí rodiny Štikových.

Vztahu Ornelly Koktové a Josefa Kokty nedávali lidé příliš mnoho šancí. Obzvlášť poté, co Kokta přišel kvůli rozvodu s Gabrielou Partyšovou o veškerý svůj majetek. Šťastní manželé mají nakonec tři děti a žijí, jak to tak vypadá, velmi spokojeně. Bez problému zvládli i desetidenní odloučení kvůli pořadu Výměna manželek.

Starost o vnoučata

Redakce Šípu po vysílání Výměny manželek kontaktovala Moniku Binias, která přiznala, že se k ní informace z pořadu dostaly i navzdory tomu, že je stovky kilometrů od České republiky. „Ornella o mně nemluvila hezky ve Výměně, jak jinak. Musím se k tomu vyjádřit, nemyslím si, že by to bylo tak, jak to prezentovala. To, že jsem po nich (Charlotte a Ornelle) chtěla, aby si v určitém věku začaly uklízet pokoj, snad není problém. Jsem opravdu zvědavá na to, jak to bude vypadat u nich. Hlavně až Kokta bude ještě starší než je. Ornella bude muset sama děti vést k tomu, aby byli v životě nějak použitelné a měli nějakou disciplínu. Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti, tak bych to řekla.“

Nevěry a porno

O tom, jak to u Štikových doma chodilo, promluvila i samotná Ornella. „Táta byl ku*evník, potkal hrozně moc holek a ta tradiční jména mu splývala. Zároveň miloval italskou herečku Ornellu Mutti. Takže své prvorozené dcerušce dal takové jméno, aby na ni žádný chlap nikdy nezapomněl,“ řekla v pořadu TV Nova. O Štikově zálibě v ženách se rozpovídala i Monika. „Taky ta výchova holek byla těžká kvůli tomu, že exmanžel nefungoval. Buď někde naháněl ženské nebo seděl u porna,“ dodala otevřeně na adresu svého expartnera. Zatímco Monika je šťastně vdaná za mladého hokejisty, Michal Štika se po rozvodu vídal s půvabnou záchranářkou. Vztah s mladší brunetkou mu ovšem nevyšel.