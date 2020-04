Ornella Koktová porodila: Jméno druhého syna vás šokuje!

Technika a elektrotechnika - Vedoucí realizace netradičních projektů - auto+bonusy 28 000 Kč

Máte zájem o zajímavou práci spojenou s vedením projektů? Baví Vás cestovat po světě a chcete pružnou prac. dobu a auto i pro soukromé účely? Jste komunikativní a organizační typ, máte technické vzdělání a domluvíte se anglicky? Pak se staňte projektovým manažerem našeho čtyřčlenného týmu v rodinné firmě, která je jedním z předních světových dodavatelů technologií k sušení dřeva. A co bude náplní Vaší práce?: Řízení realizace přidělených projektů od předání do výroby až po uvedení do provozu. Komunikace se zákazníky, subdodavateli, technology. Občasné cestování za zákazníkem a dohlížení na činnost pracovníků. #Ih43f