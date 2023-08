Ornella Koktová zkritizovala Krainovou: Sama přitom nedávno sdílela nahé fotky

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová poslední dny plní titulky všech bulvárních plátků kvůli založení sítě Onlyfans, kam sdílí své nahé umělecké akty. Do modelky se opřela Ornella Koktová, která její chování odsoudila a nebrala si servítky. Přitom tomu není tak dávno, co se trojnásobná maminka odhalovala na svém Instagramu a to zcela zdarma.

Simona Krainová nemá problém s odhalováním své dokonalé postavy, na které denně tvrdě dře. Proto se modelka rozhodla zpeněžit své tělo a založila si placenou síť Onlyfans. V zahraničí je sice zcela běžné, že hvězdy světového formátu figurují na této platformě, u nás je to ale stále tabu.

Krainová se proto dočkala masivní kritiky a to jak ze stran fanoušků, tak od kolegů z branže. Velice pobouřený status napsala Ornella Koktová, která sepsala na svém Instagramu sáhodlouhé vyjádření k tomuto tématu. "Peníze jsou krásná věc… Ale nestojí jich mít o něco víc za každou cenu. Snažím se být pokud možno tím nejlepším vzorem pro naše děti. Je to šíleně úmorný, složitý a stojí to trilion sil. Nicméně věřím, že se tohle všechno vrátí na tisíckrát" začala trojnásobná matka svůj moralistický proslov.

"A proto jsem hrdá na to, že mé děti svojí mámu neuvidí nebo se nedoslechnou, že byla na OF. Je to za mě potupa, pro někoho volání o pozornost, pro někoho možná peníze "na chleba" těch žen je tam z celého světa nespočet. Každopádně je tady otázka. Chtěla bych tam vidět svojí dceru? Ne! Moje sladká a nevinná holčička by se přece za pár šupů předplatného neukazovala kde jakému slizákovi za monitorem. Bože můj… jen ta představa. Naše rodina je slušná, tradiční a ctí určité hodnoty. A na tohle jsem taky patřičně hrdá a budu si za tím stát…protože moje děti budou moci o svý mámě kdekoliv a kdykoliv říct. Moje máma je milující, hodně svá, tvrdě pracující, snaživá, plná snů a nadějí, ale rozhodně ne na prodej," dodala rozhořčená Ornella. Paradoxní ovšem je, že sama Koktová nedávno sdílela snímky, se kterými by si mohla sama založit placené stránky.

Běžte raději s dětmi na zahradu

Ornella Koktová se v půlce července nafotila na svůj Instagram nahoře bez. Za to pak sklidila výsměch od své matka Moniky Binias, která chování své prvorozené dcery označila za nevkusné. "Všichni se fotí nazí a svlékají se. Vyklouzne jim prso, je jim vidět mezi nohy a mají toho na sobě co nejméně, přitom ta krása a tajemnost, to je nejvíce sexy. Není to o tom se všude svléknout. Ale i tyhle existence, které se tímto pořád zviditelňují, jsou alespoň nějakým způsobem oblečené, i když miniaturně. Ornella to bohužel pojala takto. Někdy méně znamená více," řekla Binias Expresu.



"Nápad na letní fotky v poli je fajn, o tom žádná. Bylo by to docela hezké, ale celé to zkazila tou nahotou. Nemám k tomu více co říct. Je to prostě děsné a nelíbí se mi to. Opět se mi to nelíbí," nebrala si Monika s dcerou servítky. Není divu, že za pokrytectví sklidila Ornella výsměch i v komentářích u svého uvědomělého statusu o Krainové.

"Já si myslím, že je každého věc co má za sociální síť. A jaké si tam dává fotky. Vy jste zase byla milenka ženatého může, který měl doma malého syna. Ať si každý zamete před svým prahem. Než začne moralizovat druhé," připomínají fanoušci Koktové její minulost. "Ornello já vás chápu a souhlasím s tím, že OF je dno, na které by neměla žádná žena a kór dobrovolně jít , ale buďme fér. I vaše nahé fotky lítají internetem. Tak pak část vašeho statusu nedává smysl," zastávají se lidé známé modelky. "Paní Ornello, váš styl oblékání je mnohdy dost hraniční. Velké výstřihy, odhalené nohy, skoro až vidět spoďáry. Myslím, že spoustu slizáků díky svému účtu máte taky. Akorát vám za to nikdo neplatí. Schováváte se za morálku a čistotu své rodiny, ale být vámi bych raději mlčela. Zaprvé, ať si dělá každý co chce a vám nepřísluší právo někoho veřejně soudit. Myslet si můžete, co chcete. A zadruhé… nechci tady vyjmenovávat všechny vaše morální nedostatky z minulosti. Takže kuš a běžte raději s dětmi na zahradu," shodují se komentující v názoru na Koktovou.

Ornella Koktová kritizuje Onlyfans, sama se přitom svléká na Instagramu