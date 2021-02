Otevření obchodů brzy přijde: Proti je ministr školství i významný epidemiolog

Otevření obchodů mělo přijít už 22. října. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dosud říkal rozvolnění ne, ale nyní obrátil. Podmínkou však je, že zaměstnanci obchodů budou povinně nosit respirátory bezpečnostní kategorie FFP2. Blatný se nechal slyšet, že tento krok může vzít kdykoli zpátky.

Proti otevření obchodů je ministr školství Robert Plaga a epidemiolog Rastislav Maďar. Podle Plagy částečné rozvolnění ohrozí návrat žáků do škol.

Část žáků se má vrátit k prezenční výuce první březnový den. Žáci budou pak pravidelně testováni na koronavirus, a tak se zamezí jeho šíření. Je však možné, že k tomu vůbec nedojde.

„Pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou nejen pro ministerstvo školství, tak jiné změny opatření (např. otevření obchodů) nejsou možné a zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office,“ napsal na svůj twitterový účet Plaga.

Obchody zůstanou otevřené po dobu 14 dnů, pak se uvidí

Ministr zdravotnictví se chystá krok formálně schválit. Podle něho se situace po 14 dnech musí vyhodnotit a následně v rozvolnění pokračovat nebo opět uvést v platnost opatření.

„Jestliže bychom předpokládali, že tím, že se přestane nařizovat, začnou lidé více dodržovat opatření, potom to může být dobrá zpráva. Jestliže se však začne méně nařizovat a lidé budou opatření ještě méně dodržovat, potom je to cesta špatným směrem,“ řekl Blatný.

Epidemiolog Maďar tvrdí, že je na rozvolnění příliš brzy

Stejný názor jako Plaga sdílí také děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a epidemiolog Rastislav Maďar. Otevření maloobchodů vnímá jako špatné rozhodnutí.

„Neznám člověka, který by si otevření obchodů nepřál. Ale strategie: ‚Rozvolníme, uvidíme‘ už jednou předčasně zazněla – i přes naše varování – na podzim a stálo to mnoho životů. Navíc by se brzdilo mnohem delší dobu než by trvalo rozvolnění. Ještě chvíli vydržet,“ vyjádřil se na svém twitterovém účtu Maďar.

Ten byl až do srpna v pracovní skupině ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Na vlastní žádost tam skončil.