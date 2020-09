Pablo Escobar: Ovládal obchod s kokainem, znal ho celý svět. Tohle o něm nevíte!

Ve vrcholném období obchodu s kokainem kartel Medellín vydělával odhadem 420 milionů dolarů týdně a jeho vůdce se rychle stal jedním z nejbohatších lidí na světě. S majetkem v hodnotě 25 miliard dolarů měl Escobar dost peněz na utrácení - a to také dělal. Jeho bohatý životní styl zahrnoval soukromá letadla, luxusní domy a slavnostní večírky. Na konci osmdesátých let údajně nabídl splatit dluh své země ve výši 10 miliard dolarů, pokud by ho vláda osvobodila od jakékoli smlouvy o vydávání.

K penězům se váže ještě jedna historka: zatímco jeho rodina byla na útěku v letech 1992–93, Escobar údajně spálil 2 miliony dolarů, aby udržel svou dceru v teple. I přes ohromné výdaje však Escobar nemohl utratit všechny peníze. Většinu z nich měl uloženou ve skladech a zakopanou v polích. Podle Escobarova bratra bylo každoročně odepsáno asi 10 procent obratu neboli 2,1 miliardy dolarů - snězeno krysami nebo přírodními podmínkami.