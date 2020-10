Umělci a koronavirus: Krize je likvidační, bouří se Ruppert, Habera i Kutheil!

"Žádám okamžité odstoupení ministra kultury," vyzval Matěj Ruppert Lubormíra Zaorálka na svém Instagramu! "Ministr kultury mlčky přihlíží zákazu zpěvu! Jak absurdní!!! Ode dneška zpíváme za patníkem! PS: byl ta lampasácká guma Prymula někdy v divadle?" opřel se zpěvák ostře do vládních zmocněnců a ihned se k němu přidaly i další celebrity!

"Všichni zpěváci a zpěvačky se mají zítra v 8:30 dostavit na ministerstvo zdravotnictví. Budou se zašívat huby a jiné tělesné otvory, aby nás ani nenapadlo vydávat zvuky, které by se daly identifikovat jako zpěv a tím pádem bychom narušovali toto prudce inteligentní nařízení. Ten kdo to nestihne, si má doma pro jistotu sám odseknout hlavu!" nešetřil sarkasmem Palo Habera!

"Přidávám se k tobě Matěji!!! Nebránil nás při ponižování už na jaře a teď mlčí zase! Možná mlčí, protože prská. Čekám jen, kdy pan Vondráček zase vyskočí na ten jeho pultík ve sněmovně, hodí si kytaru přes hlavu, jak už to předvedl, hrábne do strun a zanotuje- Táhněte do háje!" podpořil slova Rupperta i Martin Dejdar! O tom jak se žije muzikantům v koroně řekl pár slov Šípu muzikálový herec Petr Kutheil!