Pandemie má silný vliv na psychiku: Trpí hlavně mladí lidé

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že nejvíce psychicky trpí mladší lidé. Mezigenerační studie ukázala, že se pocity osamělosti v Česku zhoršili u mladších dospělých více než u ostatních skupin. Pro vyrovnání se s nepříjemnými pocity lidé v době pandemie využívají například cvičení, věnování se koníčkům, práci i kontakt s dalšími lidmi.

„Pro seniory byl nejefektivnější přímý osobní kontakt či interakce s druhými, užívání internetu, cvičení či chůze, smysluplný koníček a kupodivu také práce z domova či z pracoviště,” dodala ještě Manková. Do studie se může zapojit kdokoliv. V současné době by vědci rádi uvítali, kdyby se do výzkumu zapojili děti od šesti let a adolescenti. Dotazník je možné anonymně vyplnit na www.coh-fit.com.