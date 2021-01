Papeže Františka sužují šílené bolesti! Musel zrušit své plány

Papež František je rovněž revolucionářem v křesťanské církvi. V novém filmovém dokumentu totiž vyzval k přijetí zákonů o občanských svazcích pro páry stejného pohlaví. Odchýlil se tím od postoje svých předchůdců a samotného Vatikánu.

„Homosexuálové mají právo být součástí rodiny. Jsou to Boží děti a mají právo na rodinu. Nikdo by kvůli tomu neměl být vyhozen, ani by se kvůli tomu neměl dělat bídným,” uvedl papež František podle TN.cz ve svém dokumentu.