Kdo je otec? Těhotná Martina Pártlová tajila partnera marně

Po poměrně dlouhé době se vymodleného dítěte dočkala i herečka Veronika Arichteva. I ona si dala načas, i když ne tak jako Pártlová.

„Bude prdel,“ napsala na Instagram herečka, když byla v 5. měsíci. Režisér Biser Arichtev napsal ke snímku pro změnu „už to prasklo.“ Pravděpodobnost, že by se jí těhotenství dařilo tajit i dále, by byla mizivá. Bříško měla totiž už veliké.