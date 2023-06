Milenci Miss Jany Doleželové: Nevěrný miliardář Janeček, propíral se i Jágr

Zdroj: profimedia

Nejpohlednější česká lékárnice, která si v roce 2004 odnesla i korunku nejkrásnější ženy naší vlasti, si vždy mohla z mužů vybírat. Není tedy divu, že její postelí neprošli žádní chudáci. Z jednoho vztahu si dokonce pohledná brunetka odnesla dcerku Verunku.

Jana Doleželová nikdy nepatřila k ženám, které by neměly vlastní názor a muži je používali jako pěkné ozdoby do společnosti. Doleželová totiž má kromě pohledné tvářičky i něco v hlavě. Je magistrou v oboru farmacie a mnoho let vlastnila lékárnu. Nyní pracuje v marketingu pro největší síť lékáren v Česku.

Vzhledem ke své nezávislosti si Jana vždy dávala na výběru partnerů záležet. Spekulovalo se o i jejím vztahu s nejslavnějším českým hokejistou Jaromírem Jágrem, který však sama lékárnice popřela.

„Jaromíra znám od roku 2004, kdy jsem předávala jednu z kategorií v soutěži Zlatá hokejka. Známe se tedy roky a pokud se někde na veřejnosti potkáme, bavíme se spolu se vzájemným respektem a úctou," mlžila kráska pro super.cz.

Janeček od ní dostal kopačky v přímém přenosu

Následoval další mediálně zajímavý vztah. Bývalá Miss totiž skončila v hledáčku proutníka Karla Janečka. Bohužel se však v přímém přenosu dozvěděla, že pro slavného českého miliardáře, který dokonce neúspěšně kandidoval na prezidenta, není jedinou ženou v životě. Karel tak dostal přede všemi kopačky a Doleželová mu od té doby nemůže přijít na jméno.

Naposledy se mu vysmála na sociálních sítích, kdy ohlásil svůj další rozvod.

„Třetí manželka, čtvrté dítě, milenek nepočítaně… Za posledních šest let je to cca dva roky na jednu manželku a dítě. Kolik jich ještě bude? Tak se mi zdá, že jsem před pár lety ‚vykázáním pána do patřičných míst‘ zřejmě unikla tzv. hrobníkovi z lopaty,“ smála se Jana na Facebooku.

Otec společné dcery Verunky od nich odešel

Po kontroverzním Janečkovi si chtěla Doleželová od mediální pozornosti odpočinout, zalovila tak ve vodách neveřejných. Do oka jí padl bohatý podnikatel a bývalý ředitel fotbalové Slavie David Trunda. S ním dokonce otěhotněla a porodila mu dceru Verunku. Pak ale přišel v roce 2020 šok.

„David se koncem léta rozhodl odejít. S ohledem na naši dceru nechci jeho rozhodnutí nijak komentovat,“ prozradila nešťastná modelka pro eXtra.cz.

Od té doby se na veřejnosti s nikým kráska neukázala. A to až do roku 2022, kdy byla viděna po boku podnikatele Pavla Matošky. Po nátlaku ze strany médií vztah nakonec sama potvrdila.